2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 yenen Türkiye, turnuvaya galibiyetle veda etti. A Milli Futbol Takımı'nın eski hocası Şenol Güneş, beklentiyi yönetememekten kaynaklanan hayal kırıklığına dikkat çekti. Kaybedilen 2 maç sonrası yapılan eleştirileri "normal" olarak nitelendiren Güneş, "Taraftarlar buraya gelirken güzel futbol, iyi sonuç bekliyordu. Bunu yapabilecek kadromuz var. Bu maçtaki oyuncuların neden oynamadığı sorulacak, bu eleştiriler normal" dedi.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan karşılaşma, Türkiye'nin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Şenol Güneş, TRT Spor canlı yayınında müsabakayı değerlendirdi.

Türkiye, ABD karşısında Arda Güler, Orkuj Kökçü ve Kaan Ayhan'ın golleriyle galip geldi.

"BEKLENTİYİ YÖNETEMEDİK"

Deneyimli çalıştırıcı, “Hep baştan beri konuştuk. Dünya Kupası'na gelirken ne konuştuk, bugün ne durumdayız? Her gün şartlar değişiyor. Gönül isterdi ki diğer maçları da kazanıp, 9 puanla bayram yaparak bir üst tura çıksaydık. Beklentiyi yönetemeyince altında kaldık. Bugünkü müsabakada beklenti de olmayınca rakip için de aynı şeyi söyleyebiliriz, gruptan çıkmışlardı. Rakibin fiziksel durumu iyi, başlangıçta iyi başlamalarına rağmen golü bulduk, öne geçtik. İkinci yarıda golü yedik, son dakikada golü bulduk. Oyuncuların motivasyonu üst seviyede değildi ama o motivasyonu yönetecek durumdaydılar. Bugün daha iyiydiler, daha rahattılar " dedi.

Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'da görev yaptı.

"BU KADAR ZİKZAK ÇİZİLMEMELİ"

2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın başında olan Güneş, "Salih orta sahada çok çalıştı. Orkun onunla beraber. Arda zaman zaman daha fazla yapabilirdi ama yaptıkları da etkili oyun kuruculuğuydu. Oyun olarak daha iyiydik. Bu bizi yanıltmasın. Kaybettik ve geride kaldık. Paraguay ve Avustralya'nın üstünde olmalıydık. Bu kadar zikzak çizmek, konuşulması gereken konular bunlar. Bunlar yok etme konusu değil. Dayanışma ve birlikte olmayı geliştirebilirsek daha iyi olur. Kazanmak önemli milli takım için. Diğer iki maçın analizini yapalım. Geliştirelim ve oyuncuları destekleyelim. Tekrar söylüyorum; Türkiye Milli Takımı çok daha iyi oynayacak bir takım" ifadelerini kullandı.

"KIZGINLIĞIMIZI 3 GOLLE TESELLİ ETTİK"

Şenol Güneş, "Golü erken yedik. Bizim paniğimizden golü buldular. Aonrasında düzeldik. Geçen maç rakip 10 kişi kaldı. Yarı sahada oynadık. Bugün durarak gol atmadık, çalışarak attık. İnanacaklar, cesur olacaklar. Yeteneklerini kullanmayı bilecekler. Zaten biliyorlar. Bildiklerini ortaya getirecekler, yerinde ve zamanında yapacaklar. Üzülmeler, sevinmeler, futbolcuların hayatlarına her zaman oalcak. O eleştiriler de oradan geliyor. Sadece kızgınlığımızı, moral bozukluğumuz 3 golle teselli ettik" yorumunda bulundu.

Türkiye, D Grubu'nu 3 puanla ABD, Avustralya ve Paraguay'ın ardından son sırada tamamladı.

"ELEŞTİRİLER NORMAL"

A Milli Takım'ın iyi bir kadrosu olduğunu vurgulayan Güneş, “Arda'nın söylediğine katılıyorum. Bu eleştiriler olacak, devam edecek. Tepkiler olacak. Oynayacak oynamayacak. Her gün kendini geliştirecek. Hoca da buna dahil. Bütün taraftarlar buraya gelirken güzel futbol, iyi bir sonuç bekliyordu. Bunu yapabilecek bir oyuncu kadromuz var. Hayal kırıklığımız ondan oluyor. Bunları beklemesek bunlar konuşulur muydu? Bu maçtaki oyuncuların neden oynamadığı sorulacak, bu eleştiriler normal. Bu oyuncuları gönderip veya yok edip, varken de moralsiz hale getirip yarışmaya gitmek doğru değil. Yeni oyuncuları kazanmak için çok çalışmak lazım. Hoca da bunu taramalı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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