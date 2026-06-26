Milli futbolcu Kaan Ayhan, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü ve son maçında ABD'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 90+8'de galibiyet golünü atan Kaan Ayhan, "Bir dakika olsa bile taraftarımızı sevindirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli oyuncularından Kaan Ayhan, Los Angeles'ta ABD'yi 3-2 mağlup ettiğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçımızın ardından konuştu.

"PEK SEVİNEMEDİK"

90+8'de santrası yapılmayan golün sahibi olan Kaan Ayhan, "Daha çok tadını çıkarmak isterdik. Dünya Kupası'nda gol atmak herkese nasip olmaz. Duygusallık var, pek sevinemedik. En büyük eleştiriyi biz yapacağız. Belki 1 dakika olsa bile taraftarımızı sevindirdiğimiz için ne mutlu" sözlerini sarf etti.

Kaan Ayhan, attığı golün ardından takım arkadaşları Can Uzun ve Ozan Kabak ile sevinç yaşadı.

"HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Deneyimli orta saha, "Vincenzo Montella tebrik etti, herkes bunları duymak ister. Arkadan gelip arkadaşlarını itelemek kolay değil, ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Turnuvayı kazanmadık, belki hocanın dediği şey takımda beraberlik ve destek. Önümüzde önemli turnuvalar var, oralara daha güçlü hazırlanmak ve daha güçlü olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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