ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında son müsabakalar oynanıyor. Turnuvada ilk 3 grubunun tamamlanmasının ardından son 32 turundaki ilk eşleşme netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, B ve C grubu tamamlanırken; ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvanın son 32 turundaki ilk eşleşme belli oldu.

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A GRUBU

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, A grubunu 3'te 3'le lider tamamladı ve son 32'ye lider olarak kaldı. Gruptaki son maçında Güney Kore'yi tek golle yenen Güney Afrika, tarihinde ilk defa gruptan çıkmayı başardı. Güney Kore ise grup aşamasındaki maçların ardından son 32 için en iyi üçüncüler arasında yer almayı bekleyecek.

B GRUBU

Organizasyonun bir diğer ev sahibi Kanada'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 takım, son 32 biletini aldı. İsviçre, 7 puanla grubu lider tamamladı. Kanada, 4 puanla ikinci oldu. Bosna Hersek ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantiledi.

C GRUBU

Brezilya, son maçında İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek, 7 puanla C Grubu'nu lider tamamladı. Fas Milli Takımı da 7 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Haiti'nin puansız tamamladığı grupta, İskoçya'nın son 32 turuna yükselmek için en iyi üçüncüler arasında yer alması gerekecek.

İLK EŞLEŞME

A, B ve C gruplarının sona ermesiyle son 32 turundaki ilk eşleşme de netleşti. Dünya Kupası son 32 turunda Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde ilk defa rakip olan 2 takım, 28 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak.

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