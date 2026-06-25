Türkiye ile ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te Los Angeles Stadyumu’nda karşılaşacak. ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. 54 yaşındaki hoca, "Onlar ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar" dedi.

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Los Angeles Stadyumu'nda Türkiye karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, kolay bir maç olmayacağını düşündüğünü söyledi.

"KOLAY MAÇ OLAMAYACAK"

Türkiye’nin iyi bir takım olduğunu söyleyen Pochettino, "Bu bir Dünya Kupası maçı. Türk takımı çok iyi bir takım. Elendiler ama yarın maç oynayacağız. O maçın kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Takımın kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil. O takımı inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Bence çok çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayan bir takım bekliyoruz" diye konuştu.

Mauricio Pochettino

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Bir sonraki tur için de çalışmalar yaptıklarını aktaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Bazı kararlar vermemiz gerekecek. Farklı bir takım organizasyonlar gerekebilir. Öncelikle bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Mevcut şartlarda takım için en iyi şekilde rekabet için hazırlık yapacağız. Önce yarınki maçı kazanmayı istiyoruz. Yarınki maça kazanmak için çıkacağız. Mevcut şartlara göre en iyisini karar vereceğiz. Oymaya hazır 11’i sahaya çıkaracağız. Kazanmak için tedbirler alacağız. Bir sonraki aşamaya 3 galibiyetle gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ"

İlk 2 maçta iyi olmayan Türkiye'nin hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Mauricio Pochettino, "Bu beklenen bir sonuç değildi. Performansları da öyle kötü değildi, bu sonuçlara sebep olacak kötü performans yoktu. Türkiye, çeşitli sebeplerden dolayı maç kazanamamış olabilir ama çok rekabetçi ve sonuç elde etmek için elinden geleni yapıyor. Üçüncü defa Dünya Kupası'na katılıyor. Türkiye'nin iyi bir milli takımı var. Türkiye'de çok rekabetçi ligler olduğunu da biliyoruz. Yarın onlar ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar. Oldukça rekabetçi bir oyun olacağını düşünüyoruz. Onlara saygı duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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