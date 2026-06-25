Dünya Kupası’na acı şekilde veda eden Bizim Çocuklar, yarın sabah 6 puanlı ev sahibi ABD önünde ‘teselli’ mücadelesi verecek. İki maçta “sıfırı” bile tüketen millîlerden, en azından gol ve puan bekliyoruz.

Heyecanla ve umutla başladığımız ve 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası’nın ilk iki maçında büyük acılar çektik. Önce Avustralya’ya (2-0) ardından Paraguay’a (1-0) mağlup olduk ve Haiti ile birlikte turnuvaya veda eden ülke konumuna düştük. Şimdi gruptaki son maçımız sabaha karşı 2’de 2 yapan ev sahibi ABD ile. Kupa hayalinin kurulduğu ortamda Bizim Çocuklar 62 şutta gol bulamadan ve sıfır puanla büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Şimdi geçmişten ders alıp önümüze bakma zamanı. Ve önümüzde oynanmamış bir maç var.

YENİ KURAL BİZİ YAKTI

Ne istiyoruz? Türkiye’ye yakışır mücadele. Kazanamayabiliriz ancak teslim de olmayalım. Yenilsek bile mücadele ederek yenilelim. Ay yıldızlı formanın değerini bilelim. Ha olası bir galibiyet vedayı önlemeyecek ancak az da olsa Türk halkına teselli olacaktır. Eğer, FIFA ikili averaj değişikliğine gitmese yani eskisi gibi genel averaj geçerli olsa bir ümidimiz olacaktı. Ancak şimdi ABD’ye karşı farklı kazansak bile Avustralya ve Paraguay’a yenilip ikili averajda geriye düştüğümüz için bir anlam ifade etmeyecek.

A Milli Futbol Takımı

KADRO NE OLACAK?

Türkiye’ye dönüşte ciddi bir hesaplaşma yaşanacağı açık. İşte onların başında gelen isimlerden birisi teknik direktör Vincenzo Montella. Bildiğinden şaşmayan ve bugüne kadar kazandığı için haklı olan ancak Dünya Kupası kulvarında sınıfta kalan İtalyan teknik adamın nasıl bir kadro sahaya süreceği ise muamma. Kaybedecek bir şeyimizin de olmadığı kupada ilk iki maçtaki kadro tercihi eleştirilen Montella’nın ABD karşısında hiç şans bulmayan isimlere şans vermesi ve bazı oyuncuları kesmesi yüksek ihtimal.

ÇOK DAHA DEĞERLİYİZ AMA…

İki ülkenin takım değerine bakıldığında Türkiye, ABD’ye 88 milyon avro gibi bir fark atıyor. Ay yıldızlılar 473 milyon avroluk takım değeriyle öne çıkarken iki maçını da kazanan ve şu anda grup lideri olan ABD 385 milyon avroluk değere sahip.

İLHAN MANSIZ ARTIK UNUTULSUN

Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki son golü hâlâ 2002’de İlhan Mansız’ın G. Kore’ye karşı bulduğu gol. Bu tarihî özlemi artık ABD karşısında bitirelim. 2026’da geride kalan iki maçta iki topumuz (Abdülkerim ve Mert Müldür) direkten dönmüştü.

MUHTEMEL KADROLAR

Türkiye

Mert Günok

Mert Müldür

Ozan Kabak

Abdülkerim

Ferdi

Salih Özcan

Orkun

Oğuz Aydın

Can Uzun

Kenan

Deniz

ABD

Freese

Freeman

Richards

Ream

Robinson

Adams

McKennie

Tillman

Dest

Balogun

Pepi

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