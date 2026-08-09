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Spor

Kocaelispor, Zed FC ile yenişemedi

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Kocaelispor, Zed FC ile yenişemedi

Kocaelispor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Derince Stadı'nda Zed FC ile karşılaştı.

Maçın 33. dakikasında konuk ekip, Elbanwbi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor, ikinci yarı oyuna giren Bedirhan Yıldız'ın 64. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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