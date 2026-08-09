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Spor

Milli yıldızın evinde büyük soygun

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Milli yıldızın evinde büyük soygun

Kariyerini Porto'da sürdüren milli futbolcu Deniz Gül'ün evine hırsız girdiği ve 250 bin avro değerinde saat ile mücevher çalındığı belirtildi.

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Portekiz ekiplerinden Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü şoke eden bir olay yaşandı.

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250 BİN EUROLUK HIRSIZLIK

CNN Portugal'ın haberine göre, Porto forması giyen Deniz Gül'ün evi pazar sabahı futbolcu evde yokken soyuldu. Şüphelilerin eve girerek yaklaşık 250 bin avro değerinde saat ve mücevher çaldığı belirtildi.

Merih Demiral - Deniz Gül
Başlık ResmiMerih Demiral - Deniz Gül

OLAY ARAŞTIRIYOR

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı ve Portekiz polisinin (PSP) hırsızlığın faillerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin de şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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