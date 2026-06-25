A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile millî futbolcu Kenan Yıldız, ABD maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elenmelerinden ötürü büyük üzüntü duyduklarını ve takımın taraftara ihtiyacı olduğunu söyleyen Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ise desteğinden dolayı teşekkür etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ve Kenan yıldız, basın toplantısında konuştu.

"HİSSETTİĞİMİZ ACI, FİZİKSEL BİR AĞRI"

Elendikleri için büyük üzüntü yaşadıklarını ve desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Vincenzo Montella, "Çok üzüntülüyüz gerçekten. Acı çekiyoruz. Hissettiğimiz acı, fiziksel bir ağrı. Yarınki maçta halkımızdan destek istiyoruz. Futbolcularımız ağır eleştirilerden etkilendi diye düşünüyorum. İşin psikolojik boyutuna bakmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarına bakacak olursak, oyuncularımız daha çok sevgi ve saygıyı hak ediyor. Turnuvadaki istatistiklere bakacak olursak, her şeyi yaptık ama bir şekilde olmadı. Üstelik istediğimiz futbolda en yüksek istatistikleri yakaladık." dedi.

Vincenzo Montella

"BAŞKANIMIZ HER GÜN BİZİMLE VE DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR"

Hacıosmanoğlu'nun kendilerine desteği kesmediğini söyleyen Montella, "Başkanımız her gün bizimle ve desteğini her seferinde hissettiriyor. Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi. Çünkü futbolda işler kötü gittiğinde yıkıcı olmak en kolay seçimdir ama kendisi son derece yapıcı bir görüşle ne kadar büyük bir vizyona da sahip olduğunu herkese gösteriyor. Çünkü bu tarz dönemlerde en kolayı aslında birilerini bahane edebilmektir ama kendisi hiçbir zaman desteğini çekmiyor. Bunu görmek futbolda gerçekten nadirdir. O yüzden sizlerin huzurunda da kendisini teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"KÖTÜ OYNAYARAK KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kenan Yıldız ise "Hepimiz çok üzgünüz. Ancak futbol bu. Bazen istediğinizi sahaya yansıtsanız bile skoru alamadığınız zamanlar oluyor. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum. Ancak maalesef skoru alamadık ve elendik. Şunu da eklemek istiyorum, 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda en çok eleştirilen bendim. Futbolda her zaman değişkenlik gösteren unsurlar var. Ben her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." şeklinde konuştu.

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