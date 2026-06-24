TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Los Angeles’taki milli takım kampı sırasında taraftarlarla yaşadığı diyalog ve yaptığı el hareketi gündem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Los Angeles’ta milli takım kafilesini karşıladığı sırada bazı taraftarlarla dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

LOS ANGELES’TA GERİLİM

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Millî Futbol Takımı kafilesinin bulunduğu Los Angeles’ta taraftarlarla karşı karşıya geldi. Tepki gösteren bazı Türk taraftarlar, Hacıosmanoğlu’na yönelik olarak, "Başkan gel bizi tehdit et, buradayız gel" şeklinde bağırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Tepkilerin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu’nun taraftarlara doğru dönerek bir el hareketi yaptığı görüldü. O anlar çevrede bulunanlar tarafından dikkatle takip edilirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takım'ın elenmesinden ötürü yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hâlâ içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz." ifadelerini kullanmıştı.

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