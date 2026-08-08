Dünyanın en prestijli futbol ödüllerini veren Ballon d’Or, sitesinde kapsamlı bir Salah ve Trabzonspor analizi yayınladı. Yazıda Salah’ın İstanbul’un devlerinin hâkimiyetini sonlandırmaya geldiği vurgulandı…

Trabzonspor’un Muhammed Salah’ı renklerine katması büyük yankı uyandırırken dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerini veren Ballon d’Or, bu transfere dair kapsamlı bir analiz yayınladı.

TARİHÎ BİR HAMLE

Yazıda, İngiliz devi Liverpool’daki efsanevi kariyerini noktalayan Mısırlı yıldızın, Trabzonspor’daki yeni yolculuğunun yalnızca bir transfer değil, Türk futbolunun dengelerini değiştirebilecek tarihî bir hamle olduğu vurgulandı. Salah’ın Trabzonspor’u tercih ederek kariyerinde yeni bir meydan okumayı kabul ettiği belirtilirken, bordo mavili kulübün de tarihindeki en büyük finansal yatırımlardan birine imza attığı vurgulandı.

Dengeleri değiştirecek! Ballon d'Or, Salah'ın Trabzonspor'a transferini böyle değerlendirdi

MEYDAN OKUMA

Ballon d’Or’un değerlendirmesinde, Muhammed Salah’ın Liverpool’da geçirdiği dokuz sezon boyunca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdığına dikkat çekildi. Altı kez Ballon d’Or adaylığı bulunan 34 yaşındaki yıldızın, futbol kariyerinin son dönemini daha düşük tempolu bir ligde geçirmek yerine Türk futbolunda yeni bir rekabete atılmayı tercih ettiği belirtilirken, Trabzonspor ile iki sezonluk sözleşme imzalayarak önemli bir sorumluluk üstlendiği aktarıldı. Analizde ayrıca Salah’ın Liverpool performansına da yer verildi. Mısırlı yıldızın özellikle 2024/25 sezonunda 52 maçta 34 gol ve 21 asistlik etkileyici katkı sunduğu hatırlatıldı.

Dengeleri değiştirecek! Ballon d'Or, Salah'ın Trabzonspor'a transferini böyle değerlendirdi

DEVLERE KAFA TUTACAK

Ballon d’Or değerlendirmesine göre 34 yaşındaki yıldızın Trabzonspor’daki ilk ve en büyük hedefi sportif başarı olacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın uzun yıllardır Türk futboluna damga vurduğu, Trabzonspor’un ise İstanbul dışından bu düzeni bozabilen nadir kulüplerden biri olduğu hatırlatılırken Salah’ın devlere kafa tutmaya hazırlandığı belirtildi. Analizde yıldız oyuncunun transferinin şehir üzerindeki etkisine de geniş yer verdi. Yazıda Salah’ın yalnızca gol atan bir futbolcu olarak değil, kulübün vizyonunu değiştirecek ve takımı yeniden zirveye taşıyacak lider bir figür olarak görüldüğü ifade edildi.

10’U SALAH’A VERDİ: MUÇİ ARTIK 7 NUMARA

Trabzonspor’da daha önce 10 numaralı formayı taşıyan Ernest Muçi, büyük bir jest yaparak formasını yeni transfer Muhammed Salah’a devretmişti. Arnavut yıldız, bu sezon 7 numaralı formayla sahada olacak.

MENİSKÜS AMELİYATI OLDU: FOLCARELLİ 1,5 AY YOK

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli şoku yaşanıyor, Bordo mavili kulüp, hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından MR’ı çekilen Folcarelli’de sağ dizinde dış menisküs yaralanmasının tespit edildiğini açıkladı. Ameliyat masasına yatan tecrübeli oyuncunun altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TARAFTARIN GÖNLÜ ALINDI: SARI KIRMIZILI SALAH FORMASI

Üzerinde Galatasaray formasıyla Salah’ı karşılamaya giden bir futbolsever, bordo mavili taraftarların tepkisi sonrasında formasını çıkarmak zorunda kalmıştı. Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, o taraftarı bulduklarını ve Salah yazılı sarı kırmızılı forma göndererek gönlünü aldıklarını açıkladı.

BENZER İŞLER!

Muhammed Salah transferi şehirdeki havayı değiştirdi. Çevre illerden birçok taraftar Mısırlı yıldızın imza töreni için Trabzon’a akın ederken, takım arkadaşlarının Salah’a hayranlıkları da gözlerden kaçmadı. Cenk Özkaçar’ın eşi Hira Özkaçar’ın ‘Benzer işler” paylaşımı taraftarları güldürdü.

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