2026 Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak A Milli Takım'da Kenan Yıldız, turnuvayı galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi. "Türk halkından özür diliyorum" diyen oyuncu, tribünlerin kalabalık olacağıyla ilgili yoruma, "Galatasaray maçlarından da hatırlıyorum, biz bu tip atmosferlere hazırlıklıyız" karşılığını verdi. Yıldız, Can Uzun tartışmasıyla ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak ABD mücadelesi öncesinde, teknik direktör Vincenzo Montella ile basın toplantısına katılan A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Kenan Yıldız, takımın 2 maçta yaşadığı mağlubiyetleri takım içinde tartıştıklarını belirtti.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Futbolun böyle bir şey olduğunu dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, "İyi de oynasanız, kötü de oynasanız sonuç değişmeyebilir. İyi takımlarla karşılaştık ama kaybetmiş olmamız üzücü. Umarım turnuvayı gururlu bitireceğimiz bir maç oynarız. Kariyerim açısından futbol sadece milli takımdan ibaret değil, başka maçlar ve turnuvalar da var. Elimden geldiğinde pek çok turnuvada boy göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Kendilerinden beklentinin çok yüksek olduğunun altını çizen Kenan Yıldız, "Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kenan Yıldız - Vincenzo Montella

"HÜCUM OYUNCUSU OLARAK GOL ATAMAMAK ÜZÜCÜ"

Turnuvanın başında yaşadığı sakatlığın kendisini etkilediğini belirten Kenan Yıldız, buna karşın sahada olduğu süreçte elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

ABD karşısında hem takım hem de Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Kenan Yıldız, "Tribünlerin kalabalığından bahsettiniz ama Galatasaray maçlarından da hatırlıyorum, biz bu tip atmosferlere hazırlıklıyız" şeklinde konuştu.

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"İSTATİSTİKTE 1 NUMARAYIZ"

Kendilerinden beklentinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Kenan Yıldız, "Biraz erken elendik ama çok da kötü şekilde elenmedik. İstatistiki açıdan birçok konuda 1 numaradayız. En fazla şut atan takımız. Daha önce oynadığımız her iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yaptık ama futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor. Netice itibariyle rakipler gol attı, biz atamadık. Hücum oyuncusu olarak gol atamamak üzücü. Bütün takım açısından üzücü. Ama karşı karşılaştığımız 2 takım da savunmada iyilerdi ve hattı geriye kurdular. Biz bu savunmaları geçerek gol atmaya çalıştık ama beceremedik. Eminim ki üçüncü maçta gol atacağız" ifadelerini kullandı.

Rakip ABD'nin iyi bir takım olduğunu ve kadrosunda önemli oyuncular barındırdığını dile getiren Kenan Yıldız, "Daha önce beraber oynadığım, sevdiğim arkadaşlarım da var ama rotasyon yapacaklardır. Bu futboldur, biz de kendimizi ona göre ayarlayacağız. Biliyorum ki bizde de çok yetenekli oyuncu var. Ama yeteneklerimizi belki tam anlamıyla gösteremedik" sözlerini sarf etti.

A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak, son grup maçı öncesi turnuvaya veda etti.

"KARARLAR TEKNİK DİREKTÖRÜN"

Milli futbolcu Can Uzun ile kardeş gibi olduklarını aktaran 21 yaşındaki futbolcu, "Can'ı çok severim. Kararlar her zaman teknik direktöründür. Ben de onun oynamasını isterim. Bununla ilgili yorum yapamam" ifadelerini kullandı.

Avsutralya karşısında süre bulamayan Can Uzun, Paraguay karşılaşmasında sonradan oyuna dahil oldu.

"YÜZDE 100'ÜMÜ VEREMEDİM"

Juventus'taki taktik anlayışla milli takımdaki taktik anlayışın farklı olduğunu dile getiren Kenan Yıldız, "İki farklı teknik adam var sonuçta. Turnuva öncesinden sakatlanmıştım ve belki çok idman yapamadım, yüzde 100'ümü veremedim" açıklamasında bulundu.

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