MAHMUT EKİNCİ
Dünya Kupası'nda sürpriz! Grup sonuncusuydu, son maçta turu cebine koydu
Dünya Kupası A Grubu'nda grup sonuncusu olan Güney Afrika, son maçta Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve bir üst tura çıktı.
Özetle DinleDünya Kupası'nda sürpriz! Grup sonuncusuydu, son m...
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Spor az önce
Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yenerek ikinci sıraya yükseldi.
- Maç Estadio BBVA - Monterrey'de oynandı.
- Güney Afrika maça grup sonuncusu olarak başladı.
- Maseko 63. dakikada golü attı.
- Güney Afrika ikinci sıraya yerleşerek bir üst tura çıktı.
- Güney Kore mağlubiyetle 3. sıraya yerleşti ve en iyi 3'üncüler arasına girebilmek için beklemeye başladı.
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Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika ve Güney Kore, Estadio BBVA - Monterrey'de karşı karşıya geldi.
GÜNEY AFRİKA'DAN SON MAÇTA SÜRPRİZ
Mücadeleye grup sonuncusu olarak başlayan Güney Afrika, 63. dakikada Maseko'nun attığı golle Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti ve bir üst tura yükseldi.
GÜNEY KORE ŞOKTA
Maça grup ikincisi olarak başlayan Güney Kore ise aldığı mağlubiyetle 3. sıraya yerleşti ve en iyi 3'üncüler arasına girebilmek için beklemeye başladı.
Grup maçları sonucunda A Grubu'nda sıralama şu şekilde gerçekleşti:
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