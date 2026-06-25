Dünya Kupası A Grubu'nda grup sonuncusu olan Güney Afrika, son maçta Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve bir üst tura çıktı.

Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika ve Güney Kore, Estadio BBVA - Monterrey'de karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası'nda sürpriz! Grup sonuncusuydu, son maçta turu cebine koydu

GÜNEY AFRİKA'DAN SON MAÇTA SÜRPRİZ

Mücadeleye grup sonuncusu olarak başlayan Güney Afrika, 63. dakikada Maseko'nun attığı golle Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti ve bir üst tura yükseldi.

Dünya Kupası'nda sürpriz! Grup sonuncusuydu, son maçta turu cebine koydu

GÜNEY KORE ŞOKTA

Maça grup ikincisi olarak başlayan Güney Kore ise aldığı mağlubiyetle 3. sıraya yerleşti ve en iyi 3'üncüler arasına girebilmek için beklemeye başladı.

Grup maçları sonucunda A Grubu'nda sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Dünya Kupası'nda sürpriz! Grup sonuncusuydu, son maçta turu cebine koydu

Haberle İlgili Daha Fazlası