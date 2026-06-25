2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu son maçında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 32 turuna adını yazdırdı. Brezilya'da sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Neymar, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya sonradan dahil oldu. Vinicius Junior, 2 golle karşılaşmaya damga vurdu.

Daha önce 5 defa Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan İskoçya, Miami Stadı'nda karşı karşıya geldi. Brezilya'da sakatlığını atlatan Neymar, maça yedek kulübesinde başladı ve 76'ncı dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, böylece 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmış oldu.

Vinicius Junior, 2 gole imza attı.

Rakibini 3-0'lık skorla deviren Brezilya, C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak, son 32 turuna yükseldi. Üç puanla 3'üncü sırada kalan İskoçya ise "en iyi üçüncüler" arasına girmeyi bekleyecek.

Neymar - Lewis Ferguson

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maça etkili başlayan Sambacılar, 7'nci dakikada 1-0 öne geçti. İskoçya'da McKenna, topu orta alana göndermek isterken Rayan topa ayağını soktu. Rayan'dan seken topu penaltı noktasının üstünde Vinicius kontrol ederek kaleci Gunn'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi.

Karşılaşmanın 22'nci dakikasında İskoçya'da savunmadan topla çıkmak isteyen Hendry'nin topuna ayağını sokan Vinicius topu kazandı ve ceza sahasına girerek topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. İskoçya gol sonrası tam santra vuruşunu yaptığı sırada VAR uyarısı geldi ve Meksikalı hakem Cesar Ramos, Vinicius'un topu kazanırken Hendry'e arkadan yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.

İlk yarının uzatma bölümünde 45+3'te Vinicius, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü attı ve Brezilya'yı 2-0 öne geçirdi. İskoçya defansından McKenna'dan seken topu Guimaraes kontrol etti ve direğe ortasını yaptı Kaleci Gunn'ın boşa çıkması sonucu arka direkte boş kalan Vinicius kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Brezilya, 60'ıncı dakikada Cunha'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Guimaraes, ceza sahası sağ çaprazına koşan Cunha'nın önüne pasını gönderdi. Cunha gelişine yerden yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Brezilya, maçı 3-0 kazandı.

Brezilya oyuncuları, maç öncesi tam kadro takım fotoğrafı çektirdi.

İSKOÇYA: 0 - BREZİLYA: 3

Stat: Miami

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Victor Bisguerra (Meksika)

İskoçya: Gunn, Robertson (Dk. 46 Tierney), Jack Hendry, Patterson (Dk. 82 Ralston), McKenna, McTominay, Ferguson, Doak (Dk. 82 Christie), McLean, McGinn (Dk. 90 Curtis), Shankland (Dk. 90 Adams)

Brezilya: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Santos (Dk. 82 Sandro), Casemiro (Dk. 65 Fabinho), Guimaraes, Paqueta (Dk. 66 Martinelli), Vinicius, Cunha (Dk. 76 Neymar), Vitor (Dk. 82 Endrick)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 45+3 Vinicius, Dk. 60 Cunha (Brezilya)

Sarı kart: Dk. 62 Danilo (Brezilya), Dk. 89 Christie (İskoçya)

BREZİLYA, 6'NCI DEFA KUPAYI İSTİYOR

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İSKOÇYA'DAN 28 YILLIK ÖZLEME SON

1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan İskoçya, 28 yıllık özleme son verdi. İskoçya, 9'uncu defa Dünya Kupası'nda boy gösteriyor.

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