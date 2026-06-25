2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasını 9 puanla lider tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

3 MAÇTA 9 PUAN

Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı.

Meksika 3'te 3 yaptı! Grubu lider tamamladı

ÇEKYA VEDA ETTİ

2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Meksika 3'te 3 yaptı! Grubu lider tamamladı

OCHOA TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü oyuncu oldu.

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