Anadolu Ajansı
Meksika 3'te 3 yaptı! Grubu lider tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasını 9 puanla lider tamamladı.
Özetle DinleMeksika 3'te 3 yaptı! Grubu lider tamamladı
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Spor 2 dk önce
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında ev sahibi Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.
- Meksika, 3 maçta 9 puan toplayarak grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna yükseldi.
- 2 puanlı Çekya, grubunu son sırada tamamlayarak turnuvadan elendi.
- Meksika'dan Guillermo Ochoa, 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü oyuncu oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti.
3 MAÇTA 9 PUAN
Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı.
ÇEKYA VEDA ETTİ
2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
OCHOA TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü oyuncu oldu.
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