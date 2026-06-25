2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, Kanada'yı 2-1 yenerek B Grubu'nu lider tamamlarken iki takım da son 32 turuna adını yazdırdı.

Grup liderini belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısında Larin ve Ahmed ile net pozisyonlar yakalayan Kanada, skor tabelasını değiştiremedi.

İsviçre ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Embolo'nun sağ taraftan ceza alanına çıkardığı topu savunmanın arkasında kendisini unutturan Vargas, sert bir vuruşla kaleci Crepeau'nun yanından ağlara gönderdi: 1-0.

57. dakikada yarı alanından hızlı çıkan İsviçre'de topla hareketlenen Embolo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Manzambi bekletmeden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Crepeau'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.

76. dakikada Saliba'nın ceza alanına girer girmez penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa son anda dokunan Promise David, skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmayı İsviçre 2-1 kazandı.

İSVİÇRE LİDER OLARAK SON 32 TURUNDA

B Grubu'nda 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayan teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, lider olarak son 32 turuna adını yazdırdı. İsviçre, E, F, G, I veya J gruplarından birinin üçüncüsüyle karşılaşacak.

Ev sahibi ülkelerden Kanada, 4 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına kaldı. Kanada, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek.

Grup maçlarını 4 puan ve averajla üçüncü sırada bitiren Bosna Hersek ise son 32 turuna kalan en iyi 8 üçüncü takımdan biri olabilmek için diğer maçları bekleyecek.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda puan alan Katar ise son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Stat: BC Place Vancouver

Hakemler: Ramon Abatti, Danilo Ricardo Simon Manis, Rafael da Silva Alves (Brezilya)

İsviçre: Kobel, Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sow, Vargas (Dk. 80 Ndoye), Embolo

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Dk. 83 Shaffelburg), Buchanan (Dk. 75 Promise David), Choiniere (Dk. 58 Eustaquio), Saliba, Ahmed (Dk. 58 Millar), Jonathan David, Larin (Dk. 58 Oluwaseyi)

Goller: Dk. 46 Vargas, Dk. 57 Manzambi (İsviçre), Dk. 76 Promise David (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 32 Xhaka (İsviçre), Dk. 32 Larin, Dk. 87 Millar (Kanada)

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