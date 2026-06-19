Türkiye Gazetesi
Meksika'dan Güney Kore'ye tek gol! Gruptan çıkmayı garantilediler
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0'la geçti. Bu sonucun ardından Meksika gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu.
Özetle DinleMeksika'dan Güney Kore'ye tek gol! Gruptan çıkmayı...
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika, Güney Kore'yi 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.
- Meksika, Güney Kore'yi Luis Romo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
- Gol, Güney Kore kalecisinin hatası sonucu geldi.
- Meksika puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.
- Güney Kore, ilk maçında Çekya'yı 2-1 yenmişti.
- Güney Kore bu sonuçla 3 puanda kaldı ve tur umutlarını son maça bıraktı.
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika ile Güney Kore, Guadalajara Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Meksika, Güney Kore kalecisinin büyük hatası sonucu mücadeleyi Luis Romo'nun attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.
MEKSİKA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemiş oldu. İlk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Güney Kore ise bu sonuçla 3 puanda kalarak tur umutlarını son maça bıraktı.
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