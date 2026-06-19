2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0'la geçti. Bu sonucun ardından Meksika gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika ile Güney Kore, Guadalajara Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Meksika'dan Güney Kore'ye tek gol! Gruptan çıkmayı garantilediler

Meksika, Güney Kore kalecisinin büyük hatası sonucu mücadeleyi Luis Romo'nun attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Meksika'dan Güney Kore'ye tek gol! Gruptan çıkmayı garantilediler

MEKSİKA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemiş oldu. İlk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Güney Kore ise bu sonuçla 3 puanda kalarak tur umutlarını son maça bıraktı.

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