CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, parti değişiminin ardından ilk mesajını ilçeye yönelik projeyle verdi. Çerkez, 105 bin metrekarelik "Yeşil Yol Projesi"nin, yeni dönemde atılacak ilk adım olacağını açıkladı.

CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, parti değişiminin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Çerkez, "Vira Bismillah" ifadesiyle başladığı paylaşımında, 40 yıl boyunca devlete ve millete hizmet ettiğini belirterek, tek gayesinin Çekmeköy'e daha güçlü projeler ve kalıcı eserler bırakmak olduğunu söyledi.

AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'den ilk mesaj: "Yeşil Yol Projesi" ile hızlı başlangıç!

İLK MESAJI 'YEŞİL YOL PROJESİ'YLE OLDU

Doğrudan mega projelerine odaklanan Çerkez, "hızlı başlangıç" mesajı verdi ve "Çekmeköy’ümüz için bekleyen projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Bunun ilk adımı da Çekmeköy ilçemizde trafik ve ulaşım sorununu büyük ölçüde hafifletecek “Yeşil Yol Projesi “ olacak" dedi.

AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'den ilk mesaj: "Yeşil Yol Projesi" ile hızlı başlangıç!

Toplam 105 bin metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında 5 bin 220 metre asfalt yol ve 4 bin 570 metre bisiklet yolu yapılması öngörülüyor.

AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'den ilk mesaj: "Yeşil Yol Projesi" ile hızlı başlangıç!

Projede ayrıca iki bisiklet istasyonu, 26 bin metrekare tretuvar ve sert zemin imalatı, 14 bin 100 metrekare yeşil alan ile 7 bin 50 metre orman emniyet duvarı bulunuyor.

Çerkez'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Vira Bismillah…

40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; Bugün de tek gayem; seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda AK Parti saflarına katılma kararı aldım. Bu süreçte bizlere yakın ilgi ve destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir’e ve İlçe Başkanımız Sayın Fatih Sırmacı’ya gönülden teşekkür ediyorum.

Çekmeköy’ümüz için bekleyen projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Bunun ilk adımı da Çekmeköy ilçemizde trafik ve ulaşım sorununu büyük ölçüde hafifletecek “Yeşil Yol Projesi “ olacak.

Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm komşularımıza teşekkür ediyorum"

Haberle İlgili Daha Fazlası