Muğla’nın en çok tercih edilen tatil noktalarından Datça, temmuz ayında ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye bir ayda yaklaşık 205 bin araç giriş yaparken, ziyaretçi sayısının 600 bini aştığı tahmin edildi. Plajlardan koylara, çarşıdan restoranlara kadar ilçenin dört bir yanında yoğunluk yaşandı.

Muğla’nın gözde tatil merkezlerinden Datça, temmuz ayında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Eşsiz koyları, berrak denizi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçede plajlar dolarken, sahil kesimlerinde de yoğunluk yaşandı.

GÜNLÜK 7.500 ARAÇ TRAFİK OLUŞTURDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre temmuz ayı boyunca 205 bin araç giriş-çıkışı kaydedilen ilçede, günlük ortalama 7 bin 500 araçlık trafik oluştu. Araç başına ortalama 3 kişi esas alındığında ziyaretçi sayısının 600 bini aştığı değerlendiriliyor.

İLÇE GİRİŞİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yaklaşık 15 bin yatak kapasitesine sahip ilçede, özellikle hafta sonlarında giriş noktasında araç kuyrukları oluşurken, plajlar, koylar, restoranlar ve çarşı bölgesinde yoğunluk yaşandı.

Temmuz ayı verileri, doğal güzellikleri, denizi ve sakin yaşamıyla öne çıkan Datça'nın, Muğla'nın en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasındaki yerini koruduğunu gösterdi. Datça’da turizm yoğunluğunun sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.

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