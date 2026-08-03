60 yaşındaki adam, ölen annesinin cansız bedenini yaklaşık üç yıl boyunca derin dondurucuda sakladı. Aile hekiminin şüphesiyle ortaya çıkan olayda, adamın annesinin maaşı ve sosyal yardımlarından yaklaşık 5 milyon TL aldığı tespit edildi.

İngiltere'de 60 yaşındaki Christopher Phillips'in, 89 yaşındaki annesi Sylvia Phillips'in ölümünü yaklaşık üç yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı. Annesinin cansız bedenini evlerinin yemek odasındaki derin dondurucuda saklayan Phillips'in, bu süre boyunca annesine ait emekli maaşı ve çeşitli sosyal yardımları almaya devam ettiği belirlendi.

Olay, aile hekiminin uzun süre haber alamadığı Sylvia Phillips için polis ekiplerinden kontrol talep etmesiyle ortaya çıktı. Eve giden polisler, Christopher Phillips'in annesinin Londra'ya taşındığını ve sağlık kontrollerine gitmek istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi.

DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Evde yapılan aramada polis, derin dondurucunun içinde Sylvia Phillips'in cansız bedenini buldu. Leopar desenli bir battaniyeye sarılan kadının üzerine çiçekler bırakıldığı, ayrıca "Anneciğime, Christopher ve Tina'dan" yazılı bir doğum günü kartının da bulunduğu tespit edildi.

Mahkemede, Sylvia Phillips'in Mart 2023'te hayatını kaybettiği, oğlunun ise ölümünden iki gün sonra bir derin dondurucu satın aldığı ortaya çıktı.

"ONU BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Mahkemeye sunulan savunmada Christopher Phillips, annesinin ölümünü kabullenemediğini söyledi. Savunma avukatı, müvekkilinin annesiyle konuşmaya devam ettiğini, zaman zaman derin dondurucuyu açarak elini tuttuğunu ve onunla televizyon programları ile at yarışları hakkında sohbet ettiğini anlattı.

Phillips'in polise verdiği ifadede ise, "Onu bırakmak istemedim. Biraz daha zamana ihtiyacım vardı" dediği aktarıldı.

5 MİLYON TL'DEN FAZLA PARA ALDI

BBC'deki habere göre; soruşturma kapsamında Christopher Phillips'in annesinin ölümünü bildirmediği için emekli maaşı, bakım ödeneği, konut yardımı ve diğer sosyal destekler dahil toplam 78 bin 190 sterlinden (yaklaşık 5 milyon TL) fazla ödeme aldığı tespit edildi.

Mahkeme, Phillips'in annesinin ölümünü bilinçli şekilde gizlediğine, sağlık çalışanlarını ve polisi yanıltmaya çalıştığına hükmetti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Christopher Phillips, annesini usulüne uygun şekilde defnetmemek ve haksız yere kamu ödemeleri almaya devam etmek dahil suçlamaları kabul etti.

Mahkeme, 60 yaşındaki sanığı 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, haksız elde edilen gelirlerin geri alınmasına yönelik hukuki sürecin de başlatılacağını açıkladı.

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