Datça açıklarında büyük keşif! Batık geminin hazineleri bunlar

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Askerî malzemeler, gündelik eşyalar ve hatta bir pipo koleksiyonu... Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” çerçevesinde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarındaki “Kızlan Osmanlı Batığı”nda yapılan su altı kazılarından bir müzeyi dolduracak kadar çok sayıda eser çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nce yürütülen kazılarda bu sezon Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak önemli arkeolojik eserler keşfedildi.

Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde ahşap kalıntılardan meydana gelen batık Osmanlı gemisinde yapılan kazılarda askerî buluntular dikkat çekti; paketlenmiş hâlde 36 Osmanlı tüfeği, 50’den fazla humbara (el bombası), kılıç, hançer ve tabancanın yanı sıra 3 binin üzerinde mermi gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeolojik kazıda bulunan eserler arasında otuzdan fazla Osmanlı tüfeği ve el bombaları yer aldı.

EN BÜYÜK PİPO KOLEKSİYONU

Batık geminin pruva ve pupa kısımlarında ise bakır kaplar, ibrikler, kazan kepçeleri, seramik çömlekler, tahta kaşıklar, şimşir taraklar, deri mataralar ve sepetler bulundu. Ayrıca 135 adet Tophane üretimi pipo lülesi ile Osmanlı döneminin bilinen en büyük pipo koleksiyonu ortaya çıkarıldı.

Buluntuların tamamının Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine teslim edileceği açıklandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Özdaş, bulguların geminin 17. asırda bir çatışma sonrası battığını ortaya koyduğunu söyledi.