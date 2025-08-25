Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süleymaniye'de vandallık! Mimar Sinan'ın emanetinde durum içler acısı

Mimar Sinan’ın emaneti Süleymaniye, hırsızların hedefi oldu. Durum içler acısı. Kanuni devrinde inşa edilen mabedin pencerelerinin önündeki mozaiklerin, anahtarla sökülüp çalındığı iddia edildi. Mozaiklerin, kamera ve güvenlik elemanlarına rağmen nasıl götürüldüğü araştırılırken, Vakıflar Genel Müdürlüğü eserlerin restore edileceğini açıkladı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Mimar Sinan’ın şaheserlerinden biri olan İstanbul’daki beş asırlık Süleymaniye Camii’nin taş süslemeleri, vandalların hedefi oldu. Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapılan mabedin pencere nişlerinde bulunan tabii taşlarla yapılmış döşemelerin tahrip edildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada da yayılan fotoğraflarda, “opus sectile” diye adlandırılan taş süslemelerin yerinden sökülmüş olduğu görüldü. Ne zaman zarar verildiği kesin olarak bilinmeyen eserlerin bazı şahıslar tarafından anahtar vs. gibi nesnelerle yerlerinden söküldüğü ve çalındığı iddia edildi. Camide görev yapan güvenlik elemanları ve kayıt yapan kameralara rağmen vandallığın nasıl engellenemediği ise merak mevzuu oldu.

SİNAN'IN HATIRALARI VAR

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan yüksek mimar restoratör Seda Özen Bilgili, söz konusu süslemelerin kamuoyu tarafından yaygın bir şekilde bilinmediğini söyledi. Yapılacak restorasyonla camideki mevcut tahribat giderilse bile eskinin geri getirilemeyeceğine vurgu yapan Bilgili, “Bu taşlara baktığımızda Mimar Sinan’ın desenleri tarif ettiğini, bu işe en iyi ustayı-ekibi tayin ettiğini, caminin açılışının heyecanı içinde bu döşemeleri kontrol ettiğini ve memnuniyetini düşünüyorum. Bu taşları yenileyebiliriz ancak hem eskilik değeri hem de hatıralardan, yapının hikâyesinden yiten parçalar olacaktır. Önemli olan bunun bir daha yaşanmamasını başarmak, korumayı ve gelecek nesillere özgün eserin aktarılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye’nin farklı kısımlarındaki taş süslemeler böyle tahrip edilmiş...

VAKIFLAR: RESTORE EDİLECEK

Süleymaniye Camii’ni mülkiyetinde tutan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gazetemize yapılan açıklamada ise, “Süleymaniye Camii harim ve kadınlar mahfili pencere içlerinde yer alan taş kakma döşemenin kakma taşlarının ziyaretçilerin yanlarında taşıdığı anahtar vb. cisimlerle sebebi bilinmeyen sebeplerle yerlerinden söküldüğü tespit edilmiştir. Zarar verilen taş kakma döşemelerin taş cinsi bilinmekte, rölövesi ve restorasyon projesi bulunmakta olup onarımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Yerinde mevcut bulunan taş kakmalar korumaya alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

