Haberler > Gündem > Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler

Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

4 dilde uyarı levhası asıldı, uyarı için personel görevlendirildi ancak saygısızlığın önü alınamadı. Van'ın inanç ve tarih turizmi açısından en önemli eserlerinden olan, Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni turistlerin şortlu, atletli, uygunsuz kıyafetlerle ziyaret etmesi tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde gündem olan tarihi camiye turistlerin uygunsuz kıyafetlerle girmesi daha sansasyonel görüntülere sahne oldu.  

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistlerin sayısı daha da arttı.

MİNBER ÖNÜNDE KISA ŞORTLU POZ

Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.

Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler - 1. Resim

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler - 2. Resim

DÖRT DİLDE UYARI YAZISI DİKKATE ALINMADI

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılı "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarı tabelasına da ziyaretçilerin aldırış etmediği bildirildi.

Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler - 3. Resim

Cami cemaati, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ziyaretçilerin uygun giysiyle camiyi ziyaret etmelerini talep etti.

Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler - 4. Resim

Büyükşehir Belediyesi, camide denetim için üç kadın personel görevlendirdi. Ancak yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi.

Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler - 5. Resim

Minberin önünde şortlu poz! 4 dilde uyarı işe yaramadı, Mimar Sinan'ın camisine uygunsuz kıyafetle girmeye devam ettiler - 6. Resim

