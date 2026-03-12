Uşak’ta bir vatandaşın sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak’ta yaşayan bir kişi sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi verileceği vaadiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle de bağlantılı oldukları tespit edildi.

5 İLDE 13 KİŞİ YAKALANDI

Delillerin toplanmasının ardından 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uşak merkezli olarak Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden 8’inin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 3 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

