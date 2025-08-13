Bu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladı

1567 yılında yaptırılan, Mimar Sinan eseri Hüsrev Paşa Camii'ne şort ve benzeri giyim adabına aykırı kıyafetlerle girilmesi, cami cemaatinin tepkisine yol açtı.

Yıllardır devam eden bu durumun önüne geçilememesi ise eleştirilere sebep oldu.

CAMİ BİR FOTOĞRAF STÜDYOSU GİBİ KULLANILIYOR

İnanç turizmi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan camiye, şortla giren yabancı turistlerin görüntülerinin yanı sıra düğün fotoğrafı için gelenlerin davranışları damgasını vurdu.

Gelenlerin camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği görüldü.

Bir düğün kafilesinin cami içinde gelin-damat fotoğrafı çektirdiği sırada yüksek sesle zılgıt atması cemaatin tepkisine yol açtı.

Vatandaşlar, hem tarihi mirasa hem de ibadethane hassasiyetine gölge düşüren bu davranışların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

HÜSREV PAŞA CAMİİ

Eski Van şehrinde 1567 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Hüsrev Paşa Cami, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Van İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının da verildiği camide öğrenciler hem dini eğitim alıyor hem de tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buluyor.