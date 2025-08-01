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"Yerinde Dur" şarkısına camide danslı klip! Görüntüler tepki topladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sefo ve Demet Akalın’ın “Yerinde Dur” adlı şarkısı, sözde sosyal medya içerik üreticisi olan biri tarafından İslami sözler ve dini motiflerle yeniden düzenlendi. Ancak klibin cami içinde çekilen sahneleri tepki çekti.

Sosyal medyada içerik üreticiliği kisvesi altında çekilen videolara bir yenisi daha eklendi. Sefo ve Demet Akalın’ın birlikte seslendirdiği “Yerinde Dur” adlı popüler şarkı, bir sosyal medya fenomeni tarafından dini sözler ve manevi temayla yeniden yorumlandı.

CAMİDEKİ KLİP ELEŞTİRİLDİ

Tepkilerin büyümesine neden olan detay ise camide çekilen klip oldu. Yayılan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından “saygısızlık” olarak değerlendirildi. 

"Yerinde Dur" şarkısına camide danslı klip! Görüntüler tepki topladı - 1. Resim

ÇOCUKLAR DA YER ALDI

Paylaşımlar kısa sürede yayılırken, bazı kullanıcılar durumu hoş karşılamadı. Öte yandan klipteki camide 18 yaşından küçük çocukların da yer alması, tepkileri artırdı.

"Yerinde Dur" şarkısına camide danslı klip! Görüntüler tepki topladı - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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