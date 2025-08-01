"Yerinde Dur" şarkısına camide danslı klip! Görüntüler tepki topladı

Sosyal medyada içerik üreticiliği kisvesi altında çekilen videolara bir yenisi daha eklendi. Sefo ve Demet Akalın’ın birlikte seslendirdiği “Yerinde Dur” adlı popüler şarkı, bir sosyal medya fenomeni tarafından dini sözler ve manevi temayla yeniden yorumlandı.

CAMİDEKİ KLİP ELEŞTİRİLDİ

Tepkilerin büyümesine neden olan detay ise camide çekilen klip oldu. Yayılan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından “saygısızlık” olarak değerlendirildi.

ÇOCUKLAR DA YER ALDI

Paylaşımlar kısa sürede yayılırken, bazı kullanıcılar durumu hoş karşılamadı. Öte yandan klipteki camide 18 yaşından küçük çocukların da yer alması, tepkileri artırdı.