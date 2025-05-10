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Pes dedirten görüntüler! Camide 'baby shower partisi' müftülüğü harekete geçirdi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Kocaeli'de bir camide baby shower partisi düzenlendi. Cami adabını hiçe sayan görüntüler skandal bir paylaşımla ortaya çıktı. Sosyal medyadan tepki yağan görüntüler hakkında Kocaeli Müftülüğü soruşturma başlattı.

Son yıllarda trend haline gelen 'baby shower' partileri garip ve enteresan ritüelleriyle gündeme geliyor.

Çocuk sahibi olacak kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerden biri sayılan 'baby shower' özellikle anne adayları arasında yaygınlık kazandı. 

Ancak bu etkinlik ve parti anlayışı haddi aşacak bir seviyeye gelerek camilere girdi.

Pes dedirten görüntüler! Camide 'baby shower partisi' müftülüğü harekete geçirdi - 1. Resim

CAMİDE BABY SHOWER

Kocaeli'de bir caminin ikinci katında baby shower partisi düzenlendi. 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bebek haberi alan çift düzenlediği baby shower etkinliğini bir de sosyal medyada paylaştı.

"CAMİNİN İMAMI NEREDE?" 

Sosyal medyada infiale sebep olan görüntüler hakkında "Madem izin alınmadan yapıldı, caminin imamı nerede?", "Baby showerınız batsın", "Camileri önce oyun alanına çevirdiler, şimdi parti yapıyorlar", "Cami adabını hiçe sayanlar ahirette hesap verecekler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çok sayıda kullanıcı da "Ahir zamanda bazı kimseler, mescidlerde dünyadan konuşacaklar, dünya kelamı söyleyecekler. Onlarla beraber olmayın! Allahü teâlânın böyle kimselerle işi yoktur." [İbni Hibban] hadis-i şerifini paylaşarak tepki gösterdi.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Paylaşımın ardından tepki yağan görüntülerin ardından müftülükten açıklama geldi.

Caminin ikinci katının özel olarak süslendiği görüntülere ilişkin Kocaeli İl Müftülüğü etkinliğin izin alınmadan düzenlendiğini söyledi.

Açıklamada, “Kocaeli’de bir camide baby shower adı altında gerçekleştirilen etkinlik, müftülüğümüzün bilgisi ve izni dışında gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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