Yeşilçam’ın emektar ismi Necati Bilgiç’e şizofreni teşhisi kondu! Huzurevindeki son görüntüsü ortaya çıktı

Profesyonel oyunculuk hayatına Haldun Dormen Tiyatrosu’nda başlayan, ardından yıllarca Yıldız Kenter’in sahnesinde yer alan Necati Bilgiç, “Çiçek Taksi”, “Namuslu”, “Karanfilli Naciye”, “Arabesk”, gibi yapımlarda boy gösterdi.

Son olarak 2011’de Berlin Kaplanı’nda oynayan Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Necati Bilgiç, uzun süredir kameralardan uzak, sessiz bir hayat sürüyordu. 72 yaşındaki oyuncunun şu günlerde Bursa’daki Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Açık kalp ameliyatı geçirdiği 2016 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Necati Bilgiç, zamanla psikolojik sıkıntılar da yaşamaya başladı. Yapılan muayeneler sonucunda usta oyuncuya şizofreni tanısı konuldu. Bir dönemin güldüren yüzünün şimdilerde sessizliğe bürünmüş bir halde hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.

TİYATROYLA BAŞLADI

Necati Bilgiç, Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun kendine özgü tarzıyla tanınan usta oyuncularından biri… Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda geniş kitlelere ulaşarak unutulmaz karakterlere imza attı. Uzun yıllar Kenter Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda çeşitli özel tiyatrolarda sahne aldı ve kabare tarzı oyunlarda da yer aldı. Tiyatrodaki performansı sayesinde mizah yeteneğiyle öne çıkan isimlerden biri oldu.

1980’LERDE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

1980’lerde TRT'de yayınlanan playback komedi (şarkılar eşliğinde mimik ve danslarla yapılan komik gösteriler) formatındaki Uğur–Necati şovları, Necati Bilgiç'in büyük çıkış yakaladığı dönemdi. Partneri Uğur Yücel ile birlikte geniş kitlelerce tanındı. “Çiçek Taksi”, “Namuslu”, “Karanfilli Naciye”, “Arabesk”, gibi yapımlarda rol aldı.

HEM GÜLDÜREN HEM DÜŞÜNDÜREN KARAKTERLERDE OYNADI

Türk halkının hafızasında hem güldüren hem düşündüren karakterlerle yer etti. Sahne üzerindeki hakimiyeti, doğallığı ve zaman zaman duygusal geçişlere açık oyunculuğuyla döneminin önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

İşte Necati Bilgiç'in son hali...