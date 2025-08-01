Mert Yazıcıoğlu geldi, Kuruluş Osman’ın adı değişti! Dizinin yeni adı belli oldu

Kuruluş Osman’da bir devir kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor… Bölüm başı ücret anlaşmazlığı nedeniyle Burak Özçivit’in veda ettiği dizi, 7. sezon öncesinde “Yükseliş Orhan” adıyla yoluna devam ederken, hikayesini de kökten değiştiriyor. Odak noktası artık Osman Bey değil, onun mirasını devralan Orhan Bey olacak.

BURAK ÖZÇİVİT GİTTİ, MERT YAZICIOĞLU GELDİ

ATV’nin Çarşamba akşamları ekrana gelen ve yeni bölümleri merakla beklenen yapımı 7. sezona “Yükseliş Orhan” adıyla girmeye hazırlanırken, dizinin kadrosuna Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Yazıcıoğlu, son olarak Kızıl Goncalar’da rol almıştı. Burak Özçivit’in vedasının ardından genç oyuncu Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey’in oğlu Orhan Bey rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

YENİ SEZON BAŞLIYOR, ODAK NOKTASI ‘ORHAN BEY’ OLACAK

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla kadroya dahil oluşu resmi olarak açıklandı.

Bozdağ Film yaptığı duyuruda "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!” diyerek oyuncunun yeni sezonda yer alacağını duyurdu.

ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Dizide zaman atlamasına gidilirken, usta oyuncu Cihan Ünal’ın Osman Bey’in ilerleyen yaşlarını canlandıracağı öğrenildi. Yeni dönemde, eski kadrodan yalnızca sınırlı sayıda oyuncunun yer alacağı konuşuluyor.

EYLÜL’DE EKRANDA…

Osmanlı’nın yükseliş dönemini anlatacak dizi, yeni ismiyle Eylül ayında ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.