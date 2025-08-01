Uzak Şehir’in Deniz’i ameliyat masasına yattı! İşte ilk açıklama…

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Deniz karakterini canlandıran küçük oyuncu Kuzey Gezer, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, set arkadaşlarıyla olan uyumuyla da beğeni topluyor. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen hem oyunculuğu hem de sevimliliğiyle sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Minik yıldız, dizi ekibiyle çekilen neşeli kareleriyle de adından söz ettiriyor.

AMELİYAT OLDU

Henüz küçük yaşta geniş bir kitleye ulaşan Kuzey Gezer, son olarak oyunculuğuyla değil yaşadığı operasyonla gündeme geldi. Instagram’dan ameliyat olduğunu duyuran Gezer’in sağlık durumu, yaptığı paylaşım sonrası merak konusu haline geldi.

NEDENİ PAYLAŞILMADI

Küçük oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan paylaşımın ardından, ameliyatın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“HEM CESARETİN HEM DE ŞÜKRANIN GÜNÜ…”

400 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncunun videosuna yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Hayat bazen durup derin bir nefes almayı, bazen de güvenle teslim olmayı gerektiriyor. Bugün, hem cesaretin hem de şükranın bir günüydü bizim için.

Bu süreci en başından itibaren titizlikle yöneten ve ameliyatımızı büyük bir özveriyle gerçekleştiren değerli doktorumuza sonsuz teşekkür ederim.

İyi ki varsınız.

İyi ki bilim, iyi ki güven, iyi ki şefkat.

Bir teşekkür de perde arkasındaki tüm sağlık çalışanlarına…”