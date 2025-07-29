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Cemre Baysel hastane odasından paylaştı! Ameliyat olma nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cemre Baysel hastane odasından paylaştı! Ameliyat olma nedeni ortaya çıktı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güzel oyuncu Cemre Baysel, hastane yatağından yaptığı paylaşımla bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Baysel, “Endişelenecek bir durum yok” açıklamasıyla hayranlarının yüreğine su serpti.

Son olarak ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...’ dizisinde rol alan Cemre Baysel, hastane yatağından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımlayan Baysel, sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapmayı da ihmal etmedi.

Cemre Baysel hastane odasından paylaştı! Ameliyat olma nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

“BU DA BURADA ANI OLARAK KALSIN”

Ameliyat sonrası çekilen bir kareyi paylaşan Cemre Baysel, “Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın” notunu düşerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Cemre Baysel hastane odasından paylaştı! Ameliyat olma nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

DESTEK MESAJLARINA DUYGULANDI

Destek mesajlarına kayıtsız kalmayan oyuncu, “Teşekkür ederim, mesajlarınız bana çok iyi geliyor. İyiyim, daha da iyi olacağım” paylaşımıyla sevenlerine cevap verdi.

Cemre Baysel hastane odasından paylaştı! Ameliyat olma nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

GÖĞSÜNDEKİ KİTLEYİ ALDIRDI

Baysel’in göğsünde 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi özel bir hastanede aldırdığı ortaya çıktı. Kitlenin iyi huylu olduğunu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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