Skandal hareketi sonrası gözaltına alınmıştı! Dilan Çıtak ile ilgili yeni gelişme

Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayan Dilan Çıtak'ın, aracını polislerin üzerine sürdüğü iddia edilmişti. Havaya ateş açılarak durdurulan Çıtak, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da emniyet şeridinden ilerlerken polis tarafından durdurulmak istendi. “Dur” ihtarına uymayan Çıtak, aracıyla polisin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Polis, aracı durdurmak için havaya ateş açtı.

Çok sayıda takviye ekibin sevk edildiği olayda, Çıtak önce aracından inip yakında park hâlindeki yabancı bir otomobile bindi. Ardından o araçtan da inerek tekrar kendi aracına döndü ve kapılarını kilitledi.

DİLAN ÇITAK ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polisin silah doğrultarak uyarı yapmasının ardından Dilan Çıtak kapıyı açtı ve gözaltına alındı.

Çıtak, "görevli memura tehdit", "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan ünlü şarkıcı, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir" ifadesini kullandı.