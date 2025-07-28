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Dilan Çıtak ortalığı birbirine kattı! Polisler havaya ateş açarak durdurabildi: Skandal olay tepki çekerken İdo Tatlıses’ten bomba hamle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum'da polisin “dur” ihtarına uymayan Dilan Çıtak, havaya ateş açılarak durduruldu. Sosyal medyada tepkilerin odağı olan Çıtak’a, kardeşi İdo Tatlıses’ten de dikkat çeken bir tepki geldi.

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses’in, uzun süredir görüşmediği kızı Dilan Çıtak, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan Çıtak, aracını görevli polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurmaya çalıştı.

Dilan Çıtak ortalığı birbirine kattı: Polisler havaya ateş açarak durdurabildi: Skandal olay tepki çekerken İdo Tatlıses’ten bomba hamle - 1. Resim

Olay yerinde tansiyon yükselirken, Çıtak’ın aracı yeniden hareket ettirmesi üzerine polis bir kez daha havaya ateş açtı. Çok sayıda takviye ekibin sevk edildiği olayda, Çıtak önce aracından inip yakında park hâlindeki yabancı bir otomobile bindi. Ardından o araçtan da inerek tekrar kendi aracına döndü ve kapılarını kilitledi.

Dilan Çıtak ortalığı birbirine kattı: Polisler havaya ateş açarak durdurabildi: Skandal olay tepki çekerken İdo Tatlıses’ten bomba hamle - 2. Resim

Polisin silah doğrultarak uyarı yapmasının ardından Dilan  Çıtak kapıyı açtı ve gözaltına alındı. Olayın ardından sosyal medyada Dilan Çıtak’a yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, dikkat çeken bir tepki de kardeşi İdo Tatlıses’ten geldi. İdo, İzzet Çapa’nın sert eleştiriler içeren paylaşımını beğenerek yaşananlara karşı tavrını ortaya koydu.

Dilan Çıtak ortalığı birbirine kattı: Polisler havaya ateş açarak durdurabildi: Skandal olay tepki çekerken İdo Tatlıses’ten bomba hamle - 3. Resim

"BOŞ TENEKE ÇOK SES ÇIKARIR"

İzzet Çapa’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Boş teneke çok ses çıkarır… ‘Bana ünlü olduğum için yapıyorlar’ demişsin. Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde… Peki ya sen ne yapıyorsun? Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür! Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun… Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim… Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir… Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır… Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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