Dilan Çıtak trafikte olay çıkardı! Ortalığı birbirine kattı: Polisler havaya ateş açarak durdurabildi

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da polislerin “dur” ihtarına uymadı. Güvenlik güçleri, havaya ateş açarak aracı durdurabildi. Çıtak’ın bunu neden yaptığı anlaşılamazken, şarkıcının geçen yıl havaalanında karıştığı benzer bir olay yeniden gündeme geldi.

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak ile uzun süredir görüşmediği biliniyor. Çıtak, son olarak Bodrum’da karıştığı bir olayla yeniden gündeme geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan Dilan Çıtak, güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasıyla durdurulabildi.

Bodrum Sıcak Haber’in aktardığına göre, neden böyle bir davranış sergilediği henüz bilinmeyen Çıtak hakkında, olayın ardından yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA BENZER BİR OLAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl da İstanbul Havalimanı’nda benzer bir olayla gündeme gelmişti. 17 Eylül'de THY’nin Bodrum-İstanbul seferinde evcil hayvanını pusetten çıkardığı için kabin memuru tarafından uyarılan Çıtak, görevliyle tartışmaya girmiş ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Durumun pilota bildirilmesi üzerine uçak iniş yaptıktan sonra polis eşliğinde uçaktan indirilen Çıtak, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kabin memuru ise Çıtak’tan şikâyetçi olmuştu.