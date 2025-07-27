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Yangın bölgesinde skandal video! Genç kadının yaptığı 'Yok artık' dedirtti: Tepki yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa’daki yangınlarla mücadele sürerken, genç bir kadının yangın bölgesinde şarkı söyleyerek video çekmesi büyük tepki çekti. “Yanıyor yanaklarım” sözleriyle alevleri arkasına alıp poz veren kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Türkiye genelinde etkili olan orman yangınları, yerleşim alanları için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Yangın bölgesinde skandal video! Genç kadının yaptığı 'Yok artık' dedirtti: Tepki yağdı - 1. Resim

Bursa’nın Kestel ive Gürsü ilçelerinde başlayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Sabah saatlerinde yangının enerjisinin düştüğü belirtilse de, henüz tamamen kontrol altına alınmadı.

Yangın bölgesinde skandal video! Genç kadının yaptığı 'Yok artık' dedirtti: Tepki yağdı - 2. Resim

Yangın nedeniyle bölgede yaşayan 1765 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Alevlere karşı büyük bir özveriyle mücadele eden ekiplere destek mesajları yağarken, sosyal medyada paylaşılan bir video ise tepki çekti.

Yangın bölgesinde skandal video! Genç kadının yaptığı 'Yok artık' dedirtti: Tepki yağdı - 3. Resim

"SENSİZ OLMAZ" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yangın görüntülerini cep telefonuyla kaydeden genç bir kadın, evinin penceresinden alevleri arkasına alarak Yalın’ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söyledi.

Yangın bölgesinde skandal video! Genç kadının yaptığı 'Yok artık' dedirtti: Tepki yağdı - 4. Resim

"Yanıyor yanaklarım" sözleriyle yangına zoom yaparak video çekmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar paylaşıma, “Allah akıl fikir versin”, “Evi yanacak neredeyse, hâlâ gösteriş derdinde”, “Bu kadar duyarsızlık olmaz” gibi sert yorumlarda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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