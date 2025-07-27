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Sahnedeyken haber geldi! Bursa'da konser veren Gökhan Özoğuz anons yapıp ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahnedeyken haber geldi! Bursa&#039;da konser veren Gökhan Özoğuz anons yapıp ayrıldı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da sahne alan Athena Grubu'nun konseri, kentte çıkan orman yangını nedeniyle yarıda kesildi. Grubun solisti Gökhan Özoğuz, güvenlik gerekçesiyle konserin sonlandırıldığını duyurarak izleyicilerden sakin bir şekilde alanı terk etmelerini istedi.

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği bazı mahalleler tahliye edildi.

Sahnedeyken haber geldi! Bursa'da konser veren Gökhan Özoğuz anons yapıp ayrıldı - 1. Resim

Yangının etkileri yalnızca çevreyle sınırlı kalmadı, kentte planlanan etkinlikleri de etkiledi.

Sahnedeyken haber geldi! Bursa'da konser veren Gökhan Özoğuz anons yapıp ayrıldı - 2. Resim

"LÜTFEN SAKİN BİR ŞEKİLDE ALANI BOŞALTIN"

Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Athena Grubu’nun konseri, güvenlik gerekçesiyle yarıda kesildi.

Sahnedeyken haber geldi! Bursa'da konser veren Gökhan Özoğuz anons yapıp ayrıldı - 3. Resim

Konser sırasında seyircilere seslenen grubun solisti Gökhan Özoğuz, “Yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Lütfen sakin bir şekilde alanı boşaltın” açıklamasında bulundu. Bu duyurunun ardından grup sahneden ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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