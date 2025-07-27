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37 yıl sonra geri dönüyor! 'Kuruluş Osman’da bomba gelişme: Burak Özçivit’in yerine o isim geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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37 yıl sonra geri dönüyor! &#039;Kuruluş Osman’da bomba gelişme: Burak Özçivit’in yerine o isim geliyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Kuruluş Osmancık’ dizisinde yıllar önce ‘Osman Bey’ karakterini canlandıran usta oyuncu Cihan Ünal'a, aradan geçen 37 yılın ardından bu kez ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yeni sezonu için teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

1988 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 12 bölüm süren ‘Kuruluş Osmancık’ dizisinde ‘Osman Bey’ karakterini canlandıran usta oyuncu Cihan Ünal’a, 37 yıl sonra yeniden benzer bir rol için teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

37 yıl sonra geri dönüyor! 'Kuruluş Osman’da bomba gelişme: Burak Özçivit’in yerine o isim geliyor - 1. Resim

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar sürerken, Burak Özçivit'in canlandırdığı ‘Osman Bey’ karakterinin yaşlılık dönemlerini canlandırması için Cihan Ünal’a teklif sunulduğu belirtildi.

37 yıl sonra geri dönüyor! 'Kuruluş Osman’da bomba gelişme: Burak Özçivit’in yerine o isim geliyor - 2. Resim

Senaryosunun yazım aşamasında olduğu öğrenilen yeni sezonda, hikâyenin ‘Orhan Gazi’ dönemine geçiş yapacağı konuşuluyor.

37 yıl sonra geri dönüyor! 'Kuruluş Osman’da bomba gelişme: Burak Özçivit’in yerine o isim geliyor - 3. Resim

'ORHAN BEY' KARAKTERİ İÇİN ÜÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Bu kapsamda dizinin ana kadrosunda da büyük değişiklikler bekleniyor. Mevcut oyuncu kadrosundan yalnızca birkaç ismin yeni sezonda yer alacağı, yeni karakterler için ise birçok oyuncuyla görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

37 yıl sonra geri dönüyor! 'Kuruluş Osman’da bomba gelişme: Burak Özçivit’in yerine o isim geliyor - 4. Resim

‘Orhan Bey’ karakteri için Mert Yazıcıoğlu, Birkan Sokullu ve Murat Ünalmış gibi isimlerle temas kurulduğu da iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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