Bölüm başına istediği ücret şoke etmişti! Burak Özçivit sessizliğini bozdu: Olay açıklama

‘Kuruluş Osman'da 6 sezondur başrolde yer alan Burak Özçivit'in, yeni sezon öncesi ücret krizi nedeniyle projeye veda ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bölüm başı 4 milyon lira istediği konuşulan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı olay oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve 6 sezondur izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman” dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, yeni sezonda kadroda yer almayacak. Özçivit’in yapım şirketiyle yaşadığı ücret anlaşmazlığı nedeniyle projeye veda ettiği öne sürüldü.

Dizide ‘Osman Bey’ karakterini canlandıran ünlü oyuncunun, 7. sezon için bölüm başı 4 milyon TL talep ettiği iddiaları magazin kulislerinde gündeme oturdu.

Bu talebin ardından yapım ekibiyle Özçivit arasında iplerin gerildiği, tarafların birbirini sosyal medyada takipten çıkardığı konuşuluyor.

"VEDALAŞMAK BÜYÜK BİR ERDEMDİR"

Yapım şirketinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Burak Özçivit’in sosyal medyada yaptığı veda paylaşımı dikkat çekti. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı oluşturmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.”

Dizinin başrolü için kimin tercih edileceği ise merak konusu oldu.