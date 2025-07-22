Kuruluş Osman’da flaş ayrılık! Burak Özçivit gitti, veda nedeni belli oldu

2019 yılından bu yana Diriliş: Ertuğrul’un devamı olan Kuruluş: Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, sevilen yapımdan ayrıldı. Kuruluş Osman’da başrol oyuncusu Burak Özçivit ile yapımcı arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Kuruluş Osman’ın 7. sezonunda da devam edeceği duyurulmuş ve başrollerde Burak Özçivit ile Özge Törer’in yer alacağı konuşulmuştu. Ancak Burak Özçivit’in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı ve resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması, “Burak Özçivit diziden ayrıldı mı?” sorularını gündeme taşıdı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Özçivit’in Kuruluş Osman’a veda ettiği kesinlik kazandı.

BURAK ÖZÇİVİT’İN AYRILIK NEDENİ

“Burak Özçivit, Kuruluş Osman’dan neden ayrıldı?” sorusunun cevabı merak edilirken, Özçivit’in diziyle yollarını ayırma nedeni belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Burak Özçivit’in 7. sezonda da Kuruluş Osman’da yer alması planlanıyordu. Ancak bölüm başı ücreti konusunda yapım ekibiyle anlaşma sağlanamayınca, ünlü oyuncu diziyi bırakma kararı aldı.

BÖLÜM BAŞI ÜCRET KRİZİ

Kulislerde dolaşan iddialara göre Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL talep etti, bu nedenle yapımla anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından, taraflar bugün sosyal medya hesaplarından karşılıklı takibi sonlandırdı.

ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Kulaktan kulağa yayılan bir diğer kulis bilgisine göre, yenilenen oyuncu kadrosuyla ATV ekranlarında yoluna devam edecek dizinin yeni sezon ilk bölümünde Osman Bey’in yaşlılık dönemi izleyiciyle buluşacak ve hikâye Orhan Gazi dönemine taşınacak.

Daha önce Emre Bey’in üstlendiği Orhan Bey karakterini bu sezon kimin oynayacağı ise merak konusu. Öte yandan hem ana akım kanallar hem de dijital platformlar için projeler geliştiren yapım şirketinin, Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerle görüşmeler yaptığı da iddialar arasında.