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Serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı
Burak Özçivit, Lüks Araçlar, Servet, Bodrum, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, servetiyle dudak uçuklatmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatil sezonunu açarken, lüks araçlarını da çekiciyle bölgeye gönderdi.

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinde "Osman Bey" karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Burak Özçivit'in serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

Özellikle Arap coğrafyasında ciddi bir takipçi sayısına ulaşan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor.

Burak Özçivit'in serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

Özçivit, son yıllarda yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun servetinin 1 milyar TL’yi aşmış durumda olduğu iddia edilmişti.

Burak Özçivit'in serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

Son olarak Bodrum Gümüşlük'teki arazisinde yürüttüğü projeyle 3 villayı daha portföyüne ekleyen oyuncunun, Gündoğan’da bir villası, İstanbul’da ise 2 lüks villası daha bulunuyor.

Burak Özçivit'in serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı - 4. Resim

LÜKS ARAÇLARINI BODRUM'A GETİRDİ

Ünlü oyuncu tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Habertürk’ün haberine göre, toplamda 5 lüks araç ve özel üretim bir motosiklet, çekici yardımıyla Bodrum’a getirildi ve Özçivit’in garajında yerini aldı.

Burak Özçivit'in serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı - 5. Resim

Burak Özçivit, hem oyunculuğuyla hem de yatırım hamleleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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