Serveti ağızları açık bıraktı! Burak Özçivit’in lüks araç koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı

Yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, servetiyle dudak uçuklatmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatil sezonunu açarken, lüks araçlarını da çekiciyle bölgeye gönderdi.

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinde "Osman Bey" karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Özellikle Arap coğrafyasında ciddi bir takipçi sayısına ulaşan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor.

Özçivit, son yıllarda yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun servetinin 1 milyar TL’yi aşmış durumda olduğu iddia edilmişti.

Son olarak Bodrum Gümüşlük'teki arazisinde yürüttüğü projeyle 3 villayı daha portföyüne ekleyen oyuncunun, Gündoğan’da bir villası, İstanbul’da ise 2 lüks villası daha bulunuyor.

LÜKS ARAÇLARINI BODRUM'A GETİRDİ

Ünlü oyuncu tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Habertürk’ün haberine göre, toplamda 5 lüks araç ve özel üretim bir motosiklet, çekici yardımıyla Bodrum’a getirildi ve Özçivit’in garajında yerini aldı.

Burak Özçivit, hem oyunculuğuyla hem de yatırım hamleleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.