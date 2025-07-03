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TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? 'Uzaylı Zekiye’nin son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? &#039;Uzaylı Zekiye’nin son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

80’lerin efsane dizisi ‘Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç, yıllar sonra ortaya çıktı. Fantastik komedinin unutulmaz ismi, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

1988 yılında TRT ekranlarında yayınlanan ve yalnızca 10 bölüm sürmesine rağmen hafızalara kazınan ‘Uzaylı Zekiye’, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.

TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? 'Uzaylı Zekiye’nin Son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı - 1. Resim

Fantastik komedi türündeki dizinin senaryosunu yazan ve başrolü üstlenen Seden Kızıltunç’a Münir Özkul, Doğu Erkan ve Üstün Asutay gibi ünlü isimler eşlik etti.

TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? 'Uzaylı Zekiye’nin Son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı - 2. Resim

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Kızıltunç’un yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? 'Uzaylı Zekiye’nin Son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı - 3. Resim

SOSYAL MEDYADA SON HALİNİ GÖRENLER YORUM YAĞDIRDI

Değişimiyle şaşırtan oyuncuya “Çok değişmiş”, “Tanımakta zorlandım” ve “Bir yerde görsem tanıyamam” gibi yorumlar yapıldı.

TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? 'Uzaylı Zekiye’nin Son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı - 4. Resim

Seden Kızıltunç’un şimdilerde Mersin’de yaşadığı, senaryolar kaleme almaya devam ettiği ve zaman zaman sahneye çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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