TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? 'Uzaylı Zekiye’nin son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı
80’lerin efsane dizisi ‘Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç, yıllar sonra ortaya çıktı. Fantastik komedinin unutulmaz ismi, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
1988 yılında TRT ekranlarında yayınlanan ve yalnızca 10 bölüm sürmesine rağmen hafızalara kazınan ‘Uzaylı Zekiye’, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.
Fantastik komedi türündeki dizinin senaryosunu yazan ve başrolü üstlenen Seden Kızıltunç’a Münir Özkul, Doğu Erkan ve Üstün Asutay gibi ünlü isimler eşlik etti.
Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Kızıltunç’un yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SOSYAL MEDYADA SON HALİNİ GÖRENLER YORUM YAĞDIRDI
Değişimiyle şaşırtan oyuncuya “Çok değişmiş”, “Tanımakta zorlandım” ve “Bir yerde görsem tanıyamam” gibi yorumlar yapıldı.
Seden Kızıltunç’un şimdilerde Mersin’de yaşadığı, senaryolar kaleme almaya devam ettiği ve zaman zaman sahneye çıktığı öne sürüldü.