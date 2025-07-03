Buse Varol o sözlerle duyurdu! Uzun aradan sonra ekranlara geri dönüyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 11:12 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 11:16 - Güncelleme:

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Buse Varol, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yeni sezon sürprizini duyurdu. Hangi projede yer alacağı ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Alişan’la evliliğiyle sık sık gündeme gelen oyuncu Buse Varol, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni bir projeyle anlaşma sağladığını duyuran Varol, hayranlarını heyecanlandırdı. "YENİ SEZONDA EKRANLARA GERİ DÖNÜYORUM" Instagram hesabından, “Evet, anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Yeni sezonda ekranlara geri dönüyorum. Şimdilik sürprizi bozmayacağım, tahminlerinizi alayım” mesajını paylaşan oyuncunun bu açıklaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hangi projede yer alacağı şimdilik gizli tutulsa da, Buse Varol’un dönüşü şimdiden merakla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız