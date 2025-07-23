'Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'ten bomba hamle! İlk işi o oldu

“Kuruluş Osman” dizisindeki uzun soluklu yolculuğunu noktalayan Burak Özçivit, ekranlara veda eder etmez imaj değişikliğine gitti. Sakalarını kesen ünlü oyuncunun imajıyla ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

2019 yılında ekran serüvenine başlayan ve altı sezon boyunca reyting rekorları kıran “Kuruluş Osman” dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in, yeni sezon için yapımcı Bozdağ Film ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı ileri sürüldü.

Dizide "Osman Bey" karakterini canlandıran Özçivit’in, 7. sezon için bölüm başı 4 milyon TL talep ettiği iddiaları magazin kulislerine bomba gibi düştü.

Bu gelişmenin ardından taraflar arasında kriz yaşandığı, hatta Özçivit ile yapım ekibinin birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardığı öne sürüldü.

YENİ İMAJINI 'TATİL BAŞLAR' NOTUYLA PAYLAŞTI

Ayrılık haberlerinin ardından ünlü oyuncudan sürpriz bir hamle geldi. Dizi için uzun süredir uzattığı sakallarını kesen Özçivit, yeni imajını sosyal medya hesabından "Tatil başlar" notuyla paylaştı.

Sakalsız haliyle takipçilerini şaşırtan oyuncuya, kısa sürede binlerce yorum yağdı. Hayranlarının büyük kısmı, "Resmen gençleşmiş", "Yeni tarz güzel olmuş" gibi ifadelerle oyuncunun yeni haline övgüler yağdırdı.