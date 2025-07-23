MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi

'MasterChef Türkiye'de rekabet dorukta! Ana kadronun ilk 10 ismi belli olurken, yedek kadro süreci sürpriz bir veda ile sarsıldı. İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

'MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ederken, ana kadroya katılacak ilk 10 yarışmacı belli oldu.

Şeflerin zorlu elemeleri sonucu ana kadroya giren isimler Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla, İhsan, Ayten ve Çağlar oldu.

YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

İkinci haftanın yedek yarışmacıları ise dün akşam ekrana gelen bölümde açıklandı. Nisa, Barış, Alperen ve Deniz, yedek kadroya adını yazdıran isimler oldu.

Ancak yedek yarışmacılar için yapılan eleme etabında dikkat çeken anlar yaşandı. İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk, hedeflerine ulaşamayacağını düşündüğünü belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.

"Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum," diyerek önlüğünü çıkaran Rukiye, gözyaşları içinde stüdyodan ayrıldı.