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MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'MasterChef Türkiye'de rekabet dorukta! Ana kadronun ilk 10 ismi belli olurken, yedek kadro süreci sürpriz bir veda ile sarsıldı. İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

'MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ederken, ana kadroya katılacak ilk 10 yarışmacı belli oldu.

MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi - 1. Resim

Şeflerin zorlu elemeleri sonucu ana kadroya giren isimler Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla, İhsan, Ayten ve Çağlar oldu.

MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi - 2. Resim

YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

İkinci haftanın yedek yarışmacıları ise dün akşam ekrana gelen bölümde açıklandı. Nisa, Barış, Alperen ve Deniz, yedek kadroya adını yazdıran isimler oldu.

MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi - 3. Resim

Ancak yedek yarışmacılar için yapılan eleme etabında dikkat çeken anlar yaşandı. İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk, hedeflerine ulaşamayacağını düşündüğünü belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.

MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi - 4. Resim

"Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum," diyerek önlüğünü çıkaran Rukiye, gözyaşları içinde stüdyodan ayrıldı.

MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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