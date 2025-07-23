Ece Uslu acil ameliyata alındı! "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor"

Son olarak Siyah Kalp dizisinde oynadığı ‘Sumru’ karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Ece Uslu, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Uslu, atlattığı kaza sonrası apar topar ameliyata alındığını ve uzun bir tedavi sürecinin kendisini beklediğini hayranlarıyla paylaştı.

Oyunculuk kariyerinde gösterdiği başarılarla Türk televizyonlarının zarif yüzlerinden biri olarak tanın Ece Uslu, kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahane Hayatım, Dayan Yüreğim, Karagül gibi birçok yapımda rol alan Uslu son olarak kötü bir haberle gündeme geldi.

TALİHSİZ BİR KAZA GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi. Yaşanan olayın ardından apar topar ameliyata alınan isim koluna 16 dikiş atıldığını vurguladı. Ece Uslu başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

“Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi’nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir’de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim.”

“16 DİKİŞLİ, FAÇALI BİR ECE VAR ARTIK”

Tedavi sürecinin devam ettiğine vurgu yapan Uslu “Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum” ifadelerini kullandı.