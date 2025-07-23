Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ece Uslu acil ameliyata alındı! "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor"

Ece Uslu acil ameliyata alındı! "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ece Uslu acil ameliyata alındı! &quot;Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor&quot;
Kaza, Ameliyat, Tedavi, Oyuncu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Siyah Kalp dizisinde oynadığı ‘Sumru’ karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Ece Uslu, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Uslu, atlattığı kaza sonrası apar topar ameliyata alındığını ve uzun bir tedavi sürecinin kendisini beklediğini hayranlarıyla paylaştı.

Oyunculuk kariyerinde gösterdiği başarılarla Türk televizyonlarının zarif yüzlerinden biri olarak tanın Ece Uslu, kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahane Hayatım, Dayan Yüreğim, Karagül gibi birçok yapımda rol alan Uslu son olarak kötü bir haberle gündeme geldi. 

TALİHSİZ BİR KAZA GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi. Yaşanan olayın ardından apar topar ameliyata alınan isim koluna 16 dikiş atıldığını vurguladı. Ece Uslu başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

“Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi’nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir’de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim.” 

Ece Uslu acil ameliyata alındı! "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor" - 1. Resim

“16 DİKİŞLİ, FAÇALI BİR ECE VAR ARTIK”

Tedavi sürecinin devam ettiğine vurgu yapan Uslu “Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Ece Uslu acil ameliyata alındı! "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor" - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önce evladını sonra eşini kaybetti! Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen’in acı dolu hayatı: 1 yılda 14 kilo verdim - MagazinÖnce evladını sonra eşini kaybetti! Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen’in acı dolu hayatı: 1 yılda 14 kilo verdim'Survivor'da çok mu para kazanıyorsunuz' sorusuna Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay cevap! Tek tek açıkladı - Magazin'Survivor'da çok mu para kazanıyorsunuz' sorusuna olay cevap! Tek tek açıkladıAslan yelesi peruğunu çıkardı, kel göründü! Kobra Murat’ın o hali sosyal medyayı ikiye böldü - MagazinAslan yelesi peruğunu çıkardı, kel göründü! Son hali...Paraya para demiyor! Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın serveti dudak uçuklattı - MagazinParaya para demiyor! Ünlü oyuncunun serveti dudak uçuklattıOyuncu Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Çıkardığı ürünü gören şaştı kaldı: "Yok artık" - MagazinTicarete atıldı! Çıkardığı ürünü gören şaştı kaldı: "Yok artık"Yıldız Tilbe’ye doktorundan yasak! Sahnede hastalığını açıkladı: Şok içinde öğrendim - MagazinHastalığını açıkladı: Şok içinde öğrendim
Sonraki Haber Yükleniyor...