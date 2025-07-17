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MasterChef ana kadroya giren 5. isim kim oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef ana kadroya giren 5. isim kim oldu?
MasterChef, Yarışmacı, Hilal, Zerdeçal, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef ana kadroya giren 5. isim dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in ortak kararıyla belirlenen 5. ana kadro yarışmacısı merak edildi.

MasterChef'te ana kadro seçmeleri devam ediyor. İlk grupta yer alan 13 kişiden sadece beşinin önlük giyeceği etapta MasterChef ana kadroya giren beşinci isim merak edildi. 

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren beşinci yarışmacısı Hilal oldu.  İlk etapta yarışmacılardan alinazik hazırlaması istendi. Ardından bu etaptaki en iyi 6 isim üst tura geçerek final etabına geçti. Gecenin ikinci etabında şefler zerdeçal ile bir yemek hazırlanmasını istedi. En iyi kullanan yarışmacı ise ana kadroya giren 5. isim Hilal oldu.

MasterChef ana kadroya giren 5. isim kim oldu? - 1. Resim

2025 MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Ana Kadroya giren yarışmacılar sırasıyla şu şekilde:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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