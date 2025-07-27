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Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı Melek Mosso kafa üstü düştü: “Lütfen dua edin"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı Melek Mosso kafa üstü düştü: “Lütfen dua edin&quot;
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kıbrıs tatilinde talihsiz bir kaza geçiren Melek Mosso, terliği kayınca başının üstüne düştü. O anları sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı, "3 santim aşağı gelseydi, belki de bugün hayatta olmazdım" sözleriyle yaşadığı tehlikeyi anlattı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, tatil için gittiği Kıbrıs’ta talihsiz bir kaza geçirdi. Bahçeyi temizlerken terliğinin kayması sonucu başının üstüne düşen Mosso, yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı Melek Mosso kafa üstü düştü: “Lütfen dua edin" - 1. Resim

Kazanın ardından zorlu birkaç gün geçirdiğini belirten Mosso, “Bahçeyi yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Lütfen dua edin, desteğinizi bekliyorum. Kem gözlüler, nazar etmeyin artık” dedi.

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı Melek Mosso kafa üstü düştü: “Lütfen dua edin" - 2. Resim

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Hayranlarının endişelerine de kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu sözleriyle dikkat çekti:

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı Melek Mosso kafa üstü düştü: “Lütfen dua edin" - 3. Resim

“Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Görünmez kazalar olabilir, dikkat edin. Eğer düşüşüm 3 santim daha farklı olsaydı, bugün burada olmayabilirdim. Kendinize iyi bakın, kötü gözlerden korunun.”

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı Melek Mosso kafa üstü düştü: “Lütfen dua edin" - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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