Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı Melek Mosso kafa üstü düştü: “Lütfen dua edin"

Kıbrıs tatilinde talihsiz bir kaza geçiren Melek Mosso, terliği kayınca başının üstüne düştü. O anları sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı, "3 santim aşağı gelseydi, belki de bugün hayatta olmazdım" sözleriyle yaşadığı tehlikeyi anlattı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, tatil için gittiği Kıbrıs’ta talihsiz bir kaza geçirdi. Bahçeyi temizlerken terliğinin kayması sonucu başının üstüne düşen Mosso, yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kazanın ardından zorlu birkaç gün geçirdiğini belirten Mosso, “Bahçeyi yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Lütfen dua edin, desteğinizi bekliyorum. Kem gözlüler, nazar etmeyin artık” dedi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Hayranlarının endişelerine de kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu sözleriyle dikkat çekti: