Oyuncu Murat Yıldırım geri dönüyor! O kanalla anlaştı: Rolü çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 2024 yazında yayınlanan “Gizli Bahçe” dizisinden bu yana herhangi bir projede yer almayan Yıldırım’ın yeni rolü belli oldu.

Bir süredir projelerden uzak kalan Murat Yıldırım, televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş yapıyor. Son olarak Ebru Şahin’le birlikte başrolünü paylaştığı “Gizli Bahçe” dizisinde rol alan Yıldırım, yapımın erken final yapmasının ardından kısa süreli bir ara vermişti. Ancak oyuncunun bu sessizliği fazla uzun sürmedi.

Murat Yıldırım

Yıldırım, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Henüz adı açıklanmayan dizide “Serhat” adlı karakteri canlandıracak.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENİZ CAN ÇELİK OTURUYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dramatik yapısıyla dikkat çeken dizi, sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer almaya aday.

Dizinin senaryosu Yelda Eroğlu tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor.