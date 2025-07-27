Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı: "Eriyen zeminle birlikte..."

Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı: "Eriyen zeminle birlikte..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya&#039;nın itirafları yürek yaktı: &quot;Eriyen zeminle birlikte...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Begüm Akkaya, 2014'te yaşanan Norman Atlantic faciasında kaybettiği babası Dr. Hakan Akkaya’ya dair duygularını paylaştı. “Her denize girdiğimde, sanki babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum” sözleri yürek burktu.

2014’te Adriyatik Denizi’nde yaşanan Norman Atlantic faciası, onlarca insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. O felaket, oyuncu Begüm Akkaya’nın hayatında da silinmez bir iz bıraktı.

Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı:

Yunanistan’ın Patra Limanı’ndan İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan Norman Atlantic adlı feribotta, yolculuk sırasında çıkan yangın büyük bir trajediye yol açtı.

Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı:

2014 yılının sonunda yaşanan bu olayda pek çok kişi hayatını kaybederken, facia sonrası hâlâ kayıp olan isimlerden biri de oyuncu Begüm Akkaya’nın babası Dr. Hakan Akkaya'ydı.

Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı:

"MEZARININ OLMAMASINA ÇOK ÜZÜLÜYORDUM"

Yunan yolcularla birlikte can filikasına binerek kurtulmaya çalışan Hakan Akkaya’dan, tüm arama-kurtarma çalışmalarına rağmen bir daha haber alınamadı. Aradan geçen 11 yılın ardından Begüm Akkaya, bu büyük kaybı ve yıllardır içinde taşıdığı acıyı ilk kez katıldığı programında samimi bir şekilde dile getirdi.

Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı:

Babasının kayboluşunu artık kabullendiğini ifade eden Akkaya, şu sözlerle duygularını dile getirdi;

“İlk zamanlar bir mezarının olmamasına çok üzülüyordum. Şimdi her denize girdiğimde, babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum. Kendimi buna inandırdım, çünkü aksi çok daha ağır olurdu. İnsan bazı gerçeklerden kaçamıyor.”

Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı:

Akkaya, facianın detaylarına da değinerek olayın ciddiyetiyle ilgili "Yangın Adriyatik Denizi'nin ortasında çıktı. 7 katlı gemide insanlar ancak ayakkabıları erimeye başlayınca yangını fark ediyor çünkü alarmlar çalışmıyor. 5'inci katta yolcular eriyen zeminle birlikte can havliyle kaçmaya çalışıyor. Görüştüğümüz yolcuların anlattıkları, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Turizmde altın vuruş! Antalya rekorları alt üst etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turan ailesinde büyük sevinç! Katre Turan hamile olduğunu duyurdu - MagazinTuran ailesinde büyük sevinç! Hamile olduğunu duyurduAtaşehir’den Bomonti’ye… Necati Şaşmaz’ın serveti ortaya çıktı: Duyanlar inanmakta zorlandı - MagazinAtaşehir’den Bomonti’ye… Serveti ortaya çıktı: Duyanlar inanmakta zorlandıSahnedeyken haber geldi! Bursa'da konser veren Gökhan Özoğuz anons yapıp ayrıldı - MagazinSahnedeyken haber geldi! Anons yapıp hızlıca sahneden ayrıldı37 yıl sonra bomba teklif! 'Kuruluş Osman’da Burak Özçivit’in yerine o isim mi geliyor? - Magazin37 yıl sonra geri dönüyor! Burak Özçivit’in yerine sürpriz isimMetin Yıldız’dan Erdoğan’a destek! “Başkasına inancım yok” sözleri gündem oldu - MagazinÜnlü oyuncudan Erdoğan'a destek: Başkasına inancım yokAlişan’dan gövde gösterisi! “6 bin kişilik ordum arkamda…” dedi, gündem oldu - MagazinAlişan’dan gövde gösterisi: 6 bin kişilik ordum arkamda…
Sonraki Haber Yükleniyor...