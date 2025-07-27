Yıllardır mezarı yok! Ünlü oyuncu Begüm Akkaya'nın itirafları yürek yaktı: "Eriyen zeminle birlikte..."

Oyuncu Begüm Akkaya, 2014'te yaşanan Norman Atlantic faciasında kaybettiği babası Dr. Hakan Akkaya’ya dair duygularını paylaştı. “Her denize girdiğimde, sanki babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum” sözleri yürek burktu.

2014’te Adriyatik Denizi’nde yaşanan Norman Atlantic faciası, onlarca insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. O felaket, oyuncu Begüm Akkaya’nın hayatında da silinmez bir iz bıraktı.

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Yunanistan’ın Patra Limanı’ndan İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan Norman Atlantic adlı feribotta, yolculuk sırasında çıkan yangın büyük bir trajediye yol açtı.

2014 yılının sonunda yaşanan bu olayda pek çok kişi hayatını kaybederken, facia sonrası hâlâ kayıp olan isimlerden biri de oyuncu Begüm Akkaya’nın babası Dr. Hakan Akkaya'ydı.

"MEZARININ OLMAMASINA ÇOK ÜZÜLÜYORDUM"

Yunan yolcularla birlikte can filikasına binerek kurtulmaya çalışan Hakan Akkaya’dan, tüm arama-kurtarma çalışmalarına rağmen bir daha haber alınamadı. Aradan geçen 11 yılın ardından Begüm Akkaya, bu büyük kaybı ve yıllardır içinde taşıdığı acıyı ilk kez katıldığı programında samimi bir şekilde dile getirdi.

Babasının kayboluşunu artık kabullendiğini ifade eden Akkaya, şu sözlerle duygularını dile getirdi;

“İlk zamanlar bir mezarının olmamasına çok üzülüyordum. Şimdi her denize girdiğimde, babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum. Kendimi buna inandırdım, çünkü aksi çok daha ağır olurdu. İnsan bazı gerçeklerden kaçamıyor.”