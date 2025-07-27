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Turan ailesinde büyük sevinç! Katre Turan hamile olduğunu duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Turan ailesinde büyük sevinç! Katre Turan hamile olduğunu duyurdu
Arda Turan, Hamilelik, Düğün, Spor, Siyaset, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile 2022’de evlenen Katre Turan, sosyal medya paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu. Ünlü ismin paylaşımını gören takipçileri “Tebrik” yorumları yağdırdı.

Teknik direktör Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, 2022 yılında Katre Yırtıcı ile hayatını birleştirmişti.

Turan ailesinde büyük sevinç! Katre Turan hamile olduğunu duyurdu - 1. Resim

İş, siyaset ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı görkemli düğünde çiftin nikah şahitliğini Mehmet Ağar, Mustafa Denizli ve Esat Yontunç üstlenmişti.

Turan ailesinde büyük sevinç! Katre Turan hamile olduğunu duyurdu - 2. Resim

TAKİPÇİLERİ "TEBRİK" YORUMLARI YAĞDIRDI

Evlilikleriyle dikkat çeken çift, şimdi de bebek müjdesiyle gündemde. Katre Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

Turan ailesinde büyük sevinç! Katre Turan hamile olduğunu duyurdu - 3. Resim

Takipçileri ise çifte “Tebrikler” ve “Allah sağlıklı bir şekilde kucağınıza almayı nasip etsin” gibi mesajlarla mutluluklarını iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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