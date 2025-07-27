Ataşehir’den Bomonti’ye… Necati Şaşmaz’ın serveti ortaya çıktı: Duyanlar inanmakta zorlandı

Birçok ünlü şarkıcı sahneden kazandığı paraları farklı alanlarda değerlendiriyor. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı ‘Polat Alemdar’ karakteriyle adından sıkça söz ettiren Necati Şaşmaz oldu. Usta oyuncunun mal varlığı ağızları açık bıraktı.

Rezidanslar, yalılar, apartmanlar ve dönüm dönüm araziler... Ünlü isimler, sahneden kazandıkları paraları gayrimenkule yatırarak servetlerine servet katıyor.

Bu isimlerden biri de “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı ‘Polat Alemdar’ karakteriyle adından sıkça söz ettiren Necati Şaşmaz oldu.

Akşam’ın haberine göre, Şaşmaz’ın sahip olduğu mal varlığı duyanları hayrete düşürdü. Başarılı oyuncunun yalnızca dizi projeleriyle değil, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirdiği ortaya çıktı.

GENİŞ BİR YATIRIM YELPAZESİNE SAHİP

İddiaya göre Şaşmaz; rezidans dairelerden arsalara, süpermarketlerden onlarca konuta kadar uzanan geniş bir yatırım yelpazesine sahip.

Necati Şaşmaz

Özellikle Ataşehir ve Bomonti gibi ünlü bölgelerdeki taşınmazlarıyla dikkat çeken oyuncunun, uzun vadeli kazanç hedefiyle hareket ettiği belirtiliyor.